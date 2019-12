Polizei erschoss Autofahrer nach Verkehrsunfall .

Ein 32-jähriger Autofahrer ist in Stuttgart nach einem Verkehrsunfall von der Polizei erschossen worden. Der Mann habe zwei Polizisten mit einem "schwertähnlichen Gegenstand" angegriffen, teilte die Polizei mit. Daraufhin hätten die Beamten auf ihn geschossen und ihn so schwer verletzt, dass er in der Nacht auf Samstag im Krankenhaus gestorben sei.