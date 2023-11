Fußball Stuttgart verschießt Elfmeter und verliert in Heidenheim

Friedl (l.) und Werder ringen Wolfsburg ein 2:2 ab Foto: APA (dpa)

Werbung

N ach dem starken Saisonstart hat der VfB Stuttgart in der deutschen Fußball-Bundesliga das zweite Spiel in Folge verloren. Der VfB musste sich am Sonntagabend bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim 0:2 (0:0) geschlagen geben. Die Treffer für die Gastgeber erzielten Jan Schöppner (70.) per Kopf und Tim Kleindienst (94.). Stuttgarts Silas hatte zuvor einen Foulelfmeter deutlich über das Tor geschossen (57.) und so die beste VfB-Chance ungenutzt gelassen.