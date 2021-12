16 Flüchtlinge bei Schiffbruch vor Insel Paros gestorben

Vor der griechischen Insel Paros sind nach Angaben der Küstenwache mindestens 16 Flüchtlinge beim Schiffbruch ihres Bootes ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich am Freitag in der Mitte der Ägäis ereignet, es sei bereits der dritte dieser Art in dieser Woche. Die Behörden hätten eine Suchaktion nordwestlich von Paros gestartet, teilte die Küstenwache am Samstag mit.