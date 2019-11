Laut Polizei kam er vom Christbaumschneiden in einem Waldstück bei St. Margareten im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land) nicht zurück. Die Beamten gehen davon aus, dass er mit seinem Pkw im teilweise steilen Gebiet des Schwarzgupfes abgerutscht ist. Eine Suchaktion am Abend blieb ohne Erfolg, sie wird am Mittwoch fortgesetzt.