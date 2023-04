Konflikte Sudanesische Streitkräfte sagen erneut Waffenruhe zu

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Zahlreiche Sudanesen auf der Flucht Foto: APA/dpa

D ie sudanesischen Streitkräfte haben Freitagabend ihre Zustimmung zu einer dreitägigen Waffenruhe bekanntgegeben. Die Feuerpause solle noch am Freitag in Kraft treten, damit die Bürger die Feiertage zum Ende des Ramadans begehen könnten, hieß es in einer Facebook-Mitteilung der Armee. Eine genaue Uhrzeit für den Beginn einer möglichen Feuerpause nannte das Militär nicht. Eine Bestätigung durch die rivalisierenden Rapid Support Forces (RSF) blieb zunächst aus.