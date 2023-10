Südafrika krönt sich mit 4. Titel zu Rugby-Rekordweltmeister

Dann werden erstmals 24 statt 20 Mannschaften teilnehmen. Kein "Happy End" war es für den scheidenden Neuseeland-Trainer Ian Foster, der nach der WM von Scott Robertson ersetzt wird. Die All Blacks halten damit weiter bei drei WM-Titeln (1987, 2011, 2015). Im "Traumfinale" kassierte Neuseeland-Kapitän Sam Cane nach einem Schulter-Tackling gegen den Kopf nach 27 von 80 Spielminuten die Rote Karte.

Die Südafrikaner, die sich im Halbfinale in der Neuauflage des 2019er-Finales gegen England mit 16:15 durchgesetzt hatten, gingen durch vier Penaltykicks von Handré Pollard (3./13./19./34.) mit einem 12:6 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel sah auch Springboks-Kapitän Siya Kolisi, der sein Team zum zweiten Mal zum WM-Titel führte, eine Gelbe Karte und musste kurz vom Feld. Vor den Augen von Tennis-Superstar und Springboks-Fan Roger Federer gelang dem Neuseeländer Aaron Smith in der 54. Minute der vermeintlich erste Versuch des Spiels, doch kurz zuvor war der Ball illegalerweise nach vorne gespielt worden.

Wenig später verzeichnete Beauden Barrett dann den ersten Versuch, für den 32-Jährigen war es der bereits zweite in einem WM-Finale. Beim Spielstand von 12:11 entwickelte sich eine dramatische Schlussphase, in der die All Blacks trotz Unterzahl stark agierten. Allerdings vergab Jordie Barrett sechs Minuten vor dem Ende einen Strafkick.