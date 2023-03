Prozess Südafrikanischer Spitzensportler Pistorius bleibt in Haft

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Hälfte der Haftstrafe von 13 Jahren und fünf Monaten abgesessen Foto: APA/dpa/AFP

Z ehn Jahre nach der Inhaftierung des früheren südafrikanischen Sprintstars Oscar Pistorius wegen Mordes an seiner Freundin Reeva Steenkamp ist dem 36-Jährigen eine vorzeitige Haftentlassung verwehrt worden. Der Bewährungsausschuss, der am Freitag in Pistorius' Gefängnis in einem Vorort von Pretoria getagt hatte, habe das Ansinnen des früheren Behindertensportlers abgelehnt, sagte die Anwältin von Steenkamps Eltern, Tania Koen.