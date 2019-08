60-tägiges Brandrodungsverbot in Brasilien in Kraft .

Angesichts der verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet ist in Brasilien am Donnerstag (Ortszeit) ein 60-tägiges Verbot des Abbrennens von Flächen in Kraft getreten. Dieses war von Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro mit einem landesweit geltenden Dekret angeordnet worden.