Wie der Autobahnbetreiber in einer Aussendung am Montag mitteilte, werden fast 100 Einsatzkräfte die Abläufe bei einem Lkw-Brand mit sechs weiteren beteiligten Pkw proben. Der Verkehr in beiden Richtungen wird zwischen Packsattel und Mooskirchen über die Packer Straße (B70) umgeleitet.