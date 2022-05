Südostasien Tote bei Großbrand auf Uni-Campus auf den Philippinen

Häuser aus leicht brennbarem Material Foto: APA/dpa

B ei einem Großbrand auf dem Campus einer staatlichen Universität auf den Philippinen sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Drei Menschen seien verletzt worden, als das Feuer in Quezon City nahe der Hauptstadt Manila mehr als 80 Häuser in einem dicht besiedelten Wohnbereich der Hochschule zerstört habe, teilte die Feuerwehr am Montag mit.