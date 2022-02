Großer Brand in Biomasse-Heizwerk nahe Feldbach

Einen Großeinsatz der Feuerwehren hat ein Brand in einem Biomasse-Heizwerk nahe Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) gegen 21.00 Uhr ausgelöst. Insgesamt 13 Wehren aus Kirchberg an der Raab und den umliegenden Ortschaften standen mit 148 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Sie konnten das Übergreifen auf die Heizungsanlage verhindern. Verletzt wurde niemand. Nachlösch- und Sicherungsarbeiten dauerten bis spät in die Nacht, informierte der Bereichsfeuerwehrverband Feldbach.