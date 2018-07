Pkw krachte auf Bahnübergang in Zug .

Zwei Autoinsassen haben am Montag eine Kollision mit einem Triebwagen in der Südoststeiermark unverletzt überstanden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, dürfte der 57-jährige Pkw-Lenker den herannahenden Triebwagen der ÖBB auf dem unbeschrankten Bahnübergang übersehen haben.