Darts Suljovic schaltet bei Austrian Open Weltmeister Smith aus

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Suljovic konnte sich zurecht feiern lassen Foto: APA/dpa

M ensur Suljovic hat seinen Erfolgslauf bei den Austrian Darts Open fortgesetzt. Der 51-Jährige behielt am Sonntag im Achtelfinale in Premstätten, angetrieben vom lautstarken Heim-Publikum, gegen den regierenden Weltmeister und Ranglistenersten Michael Smith überraschend deutlich mit 6:2 die Oberhand. Am Vortag hatte Österreichs Aushängeschild bereits mit Peter Wright einen zweifachen Weltmeister aus dem Bewerb geworfen. Die restliche Finalrunde war noch am Sonntag angesetzt.