Darts Suljovic-Siegeslauf bei Austrian Open endet im Viertelfinale

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Suljovic konnte sich zurecht feiern lassen Foto: APA/dpa

F ür Mensur Suljovic hat es am Sonntag bei den Austrian Darts Open viel Licht, aber auch Schatten gegeben. Der 51-Jährige behielt in Premstätten, angetrieben vom lautstarken Heim-Publikum, zuerst gegen den regierenden Weltmeister und Ranglistenersten Michael Smith im Achtelfinale überraschend deutlich mit 6:2 die Oberhand, zog im Kampf um den Halbfinaleinzug in der Abendsession aber in einer ausgeglichenen Partie knapp gegen den Nordiren Josh Rock mit 4:6 den Kürzeren.