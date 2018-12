Mayer 0,01 Sekunden hinter Paris Zweiter .

Matthias Mayer hat beim Ski-alpin-Weltcup in Bormio am Samstag den Sieg im Super-G nur hauchdünn verpasst. Der Olympiasieger musste sich Sieger Dominik Paris nur um eine Hundertstelsekunde geschlagen geben. Der Südtiroler hatte am Vortag bereits die Abfahrt auf der Stelvio für sich entschieden. Super-G-Dritter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,46 Sek.).