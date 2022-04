Golf Superstar Tiger Woods bastelt am Comeback beim Masters

Woods bei seiner Trainingsrunde am Dienstag in Augusta Foto: APA/dpa

D as nächste spektakuläre Comeback von Tiger Woods steht an. Nur 14 Monate nach seinem schweren Autounfall, bei dem er sogar den Verlust seines rechten Beines befürchten musste, will der 46-jährige US-Star aus Kalifornien sein Comeback beim Masters geben und elektrisierte mit dieser Nachricht die Golf-Welt. "Stand jetzt habe ich das Gefühl, dass ich spielen werde", sagte Woods am Dienstag bei der offiziellen Pressekonferenz.