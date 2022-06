Tennis Swiatek mit ihrem 33. Sieg in Folge ins Halbfinale von Paris

Iga Swiatek setzt ihren Erfolgslauf unbeirrt fort Foto: APA/Reuters/dpa

M it ihrem 33. Matchsieg in Folge ist Iga Swiatek am Mittwoch in das Halbfinale der Tennis-French-Open eingezogen. Diesmal musste die US-Amerikanerin Jessica Pegula die derzeitige Ausnahmestellung der Polin zur Kenntnis nehmen, die Nummer elf des Turniers unterlag der topgesetzten Titelfavoritin 3:6,2:6. Auf dem Weg zu ihrem insgesamt zweiten Grand-Slam-Titel nach jenem in Roland Garros 2020 trifft Swiatek am Donnerstag auf Darja Kasatkina (Nr. 20).