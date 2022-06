Tennis Swiatek setzt in Wimbledon Siegesserie mit Mühe fort

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Swiatek kämpfte, durfte am Ende aber jubeln Foto: APA/dpa/sda

D ie Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat in Wimbledon ihre imposante Siegesserie ausgebaut. Die Polin bezwang am Donnerstag mit unerwarteter Mühe Lesley Pattinama Kerkhove aus den Niederlanden 6:4,4:6,6:3 und zog mit ihrem 37. Erfolg in Folge in die dritte Runde ein. So viele Siege in Serie auf der WTA-Tour hatte zuletzt die Schweizerin Martina Hingis im Jahr 1997 gefeiert. Den Rekord hat Martina Navratilova mit 74 Erfolgen inne. Eine Runde weiter kam auch Rafael Nadal.