Sylvia Steiner bei Schützen-WM in Baku nach Bronze mit Gold

Begonnen hatte Steiner ihren Bewerb mit 87 und 85 Ringen vorerst verhalten. Doch ab der dritten Serie steigerte sie sich kontinuierlich und gewann die Konkurrenz mit 540 Ringen und einem Respektabstand von sechs Ringen auf die zweitplatzierte Mongolin Bayartsetseg Tumurchudur. Bronze ging an die Inderin Tiyana Tiyana. 14 Schützinnen waren am Start. An ihren aktuell zu Buche stehenden Weltrekord von 545 Ringen kam die Soldatin zwar nicht heran, doch erweiterte sie ihre WM-Edelmetallsammlung auf vier.

Der Medaillenstand des ÖSB-Teams bei diesen Titelkämpfen wurde auf fünf erhöht. Am Samstag beginnen die die Titelkämpfe abschließenden Konkurrenzen mit dem 300-m-Großkalibergewehr.