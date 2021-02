Erwin Wurms Fastentuch ziert bis Ostern den Stephansdom .

Ein überdimensionales Kleidungsstück soll bis Ostern wärmende Nächstenliebe verbreiten: Das vom heimischen Künstler Erwin Wurm gestaltete Fastentuch in Form eines riesigen lila Pullovers ist ab sofort und bis zum Karsamstag (3. April) vor dem Hochaltar des Wiener Wahrzeichens zu sehen. Dompfarrer Toni Faber las am Dienstag aus der Installation auch eine Botschaft in Pandemiezeiten heraus: "Zieht Euch warm an. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten."