Synchronschwimmen Alexandri-Duett darf von WM-Medaille träumen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Alexandri-Schwestern dürfen von WM-Medaille träumen Foto: APA/AFP/Archivbild

Ö sterreichs Synchron-Duett Anna-Maria und Eirini Alexandri ist bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest genauso wie Drillingsschwester Vasiliki Alexandri im Solo-Bewerb mehr als souverän ins Finale der Technischen Kür eingezogen. Das Alexandri-Duo darf nach dem Vorkampf am Freitag mit starken 90,2869 Punkten und Platz drei sogar von einer Medaille im Finale am Sonntag träumen. Auch Vasiliki Alexandri überzeugte in Ungarn als Fünfte mit 87,9133 Punkten.