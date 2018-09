Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete auch von mindestens sieben russischen Luftangriffen auf die Region. Am Dienstag war die russische Luftwaffe erstmals seit drei Wochen wieder Angriffe geflogen.

Etwa 180 Familien und damit rund tausend Zivilisten seien seit Mittwochabend auf dem Weg in die türkisch besetzte Region Afrin und Gebiete im Westen der Provinz Aleppo geflüchtet, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle. Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in Syrien. Die Regierung hat dort ihre Truppen zusammengezogen und droht mit einer Offensive. Sie will nach eigenen Angaben das ganze Land wieder unter ihre Kontrolle bringen. In der Region ist die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundene Miliz Haiat Tahrir al-Sham (HTS) sehr stark.

Hilfsorganisationen und mehrere Regierungen warnen vor einer neuen humanitären Katastrophe. In der Region leben den UN zufolge rund drei Millionen Zivilisten, fast die Hälfte davon Vertriebene.

Russland und der Iran als Unterstützer der Regierung und die Türkei als Schutzmacht der Opposition wollen am Freitag in Teheran über die Krise in Idlib beraten. Vor allem die Türkei will eine Offensive verhindern, weil sie eine neue Flüchtlingswelle befürchtet. Russland und der Iran sind Verbündete Assads, die Türkei stützt die Rebellen.

Die arabische Tageszeitung "Al-Hayat" meldete am Donnerstag unter Berufung auf syrische Oppositionskreise, Russland und die Türkei hätten eine Einigung zu Idlib erzielt. Demnach soll die Türkei die Aufgabe übernehmen, Terrororganisationen in Idlib zu bekämpfen und dafür ausreichend Zeit bekommen. Die Regierung in Ankara hatte die HTS-Miliz in der vergangenen Woche auf die Terrorliste gesetzt.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag dazu aufgerufen, bei einer möglichen Militäroffensive des syrischen Regimes gegen die Rebellenhochburg Idlib eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Es gehe darum, radikale islamistische Kräfte dort zu bekämpfen, aber die Zivilbevölkerung zu schützen.

US-Präsident Donald Trump hatte den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad am Mittwoch vor einem "Gemetzel" gewarnt. "Die Welt schaut zu, und die Vereinigten Staaten schauen sehr genau zu", sagte Trump am Rande eines Treffens mit dem Emir von Kuwait, Scheich Sabah, im Weißen Haus. Die Tötung des syrischen Machthabers hat Trump eigenen Aussagen zufolge jedoch nicht erwägt. Entsprechende Darstellungen in einem neuen Buch des Enthüllungs-Reporter Bob Woodward wies er am Mittwoch vor Journalisten zurück. In "Fear: Trump in the White House" ("Angst: Trump im Weißen Haus") berichtet Woodward laut bereits veröffentlichter Auszüge, Trump habe Verteidigungsminister James Mattis nach einem Chemiewaffenangriff in Syrien im April 2017 angerufen und gesagt: "Lass ihn (Assad, Anm.) uns verdammt noch einmal töten." Trump qualifizierte das Buch von Woodward insgesamt als "Fiktion" ab.