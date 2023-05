Ermittlung T: Alko-Lenker lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Der offenbar alkoholisierte Lenker konnte festgenommen werden Foto: APA (dpa)

E in offenbar alkoholisierter 68-jähriger Pkw-Lenker hat sich am Dienstag kurz vor Mitternacht in Uderns im Tiroler Zillertal eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zuvor war der Mann auf einen neben einem Polizeifahrzeug stehenden Beamten zugefahren, der ihn anhalten hatte wollen. Der Polizist musste zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden. Nach mehreren Versuchen konnte der 68-Jährige schließlich festgenommen werden.