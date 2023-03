Fußball Tabellenführer Arsenal baut Vorsprung auf ManCity aus

Arsenal marschiert Richtung Meistertitel Foto: APA/dpa

D er FC Arsenal steuert weiter seinem ersten Fußball-Meistertitel seit 19 Jahren entgegen. Die Gunners gewannen am Sonntag in der englischen Premier League ihr Heimspiel gegen Crystal Palace 4:1 (2:0) und bauten den Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf acht Punkte aus. Der Titelverteidiger hat jedoch ein Spiel weniger absolviert als Arsenal. Am 26. April treffen die zwei Topteams im direkten Duell in Manchester aufeinander.