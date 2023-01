Lebensgefährtin verletzt Täter nach mutmaßlicher Beziehungstat in Linz geschnappt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Mann soll seine 42-jährige Lebensgefährtin schwer verletzt haben Foto: APA

E in 41-Jähriger, der Montagfrüh in Linz seine 42-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist zu Mittag im angrenzenden Leonding (Bezirk Linz-Land) gefasst worden. Details waren von der Polizei vorerst nicht zu erfahren. Die Festnahme dürfte auf einer Straße zwischen Linz und Leonding erfolgt sein. Ein Augenzeuge berichtete von einem Großaufgebot schwer bewaffneter Polizisten und einem komplett demolierten Pkw.