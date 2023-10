Täterfahrzeug der Wiener Rammbock-Bande sichergestellt

Die Männer kamen in der Nacht auf Sonntag mit dem gestohlenen Auto in die Innenstadt. Mit dem Heck stießen sie die Tür zum Shop auf und holten in Windeseile die Luxusmode aus dem Geschäft. Ein Anrainer bekam den spektakulären Coup gegen 3.30 Uhr mit, zeitgleich hörten Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt den akustischen Alarm des Geschäfts und fuhren hin. Die Tat dürfte nur wenige Minuten gedauert haben, als die Einsatzkräfte bei dem Geschäft in bester Innenstadt-Lage ankamen, fehlte von den Einbrechern bereits jede Spur. Das gestohlene Fahrzeug wurde mit Schäden an Heck und Schloss bereits wieder die Zulassungsbesitzerin ausgehändigt.

Beim Trio könnte es sich um dieselben Täter handeln, wie beim Einbruch vor einem halben Jahr. Der Modus operandi ist ähnlich. Am 2. April drangen ebenso drei Täter mit einem Auto in das Luxusgeschäft ein und erbeuteten hochpreisige Mode. Auch damals lag der Schaden in einem sechsstelligen Bereich. Nach den Männern wird nun gefahndet. Überwachungsvideos müssen noch ausgewertet werden. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.