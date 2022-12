Tag des Ehrenamts 3,7 Millionen Österreicher engagieren sich freiwillig

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Pflege überwiegend weiblich, Leitungsaufgaben in Vereinen männlich Foto: APA/THEMENBILD

3,73 Millionen Menschen setzen sich in Österreich ehrenamtlich in Vereinen, Kirchen, Organisationen und Initiativen ein oder helfen anderen Menschen informell. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung ab 15 Jahren, seit 2006 stieg der Anteil von 44 auf heuer 49,4 Prozent, berichtete die Statistik Austria am Montag, dem internationalen Tag des Ehrenamts. Die Bereitschaft sich unentgeltlich zu engagieren ist damit hoch, betonte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.