Pilotprojekt erlaubt alle Kaffeekapseln in derselben Tonne

Beginn ist der "Tag des Kaffees" am 1. Oktober, teilte die ARA am Montag mit. Bis Ende März 2024 können Verbraucher demnach Alu- und Kunststoff- sowie kompostierbare Kapseln egal welcher Marke in allen Altstoffsammelzentren in Oberösterreich, Krems Land und Schwechat abgeben. In Schwechat-Stadt werden zudem lila Tonnen für diese Sammlung aufgestellt, in Oberösterreich kann man die Kapseln auch in allen Billa Plus Märkten zurückgeben.

Mit dem Pilotprojekt "wollen wir die Sammelmengen steigern und einen bedeutenden Schritt hin zu verantwortungsbewusstem Konsum markieren", so ARA-Vorstandssprecher Harald Hauke. Mit einem Gewinnspiel will man den Sammeleifer der Kaffeekonsumentinnen und -konsumenten zusätzlich anfachen.