Unter den 44 Evakuierten befanden sich 33 Patienten. Von 16 Patienten, die einen Herzstillstand erlitten, konnten nur sieben wiederbelebt werden. Die örtliche Feuerwehr gab Rauchvergiftung als Todesursache an.

Huang Liang-chien von der Feuerwehr des Großraums Neu-Taipeh sagte Reportern, eine erste Prüfung hätte ergeben, dass das Feuer wahrscheinlich von einem Kurzschluss eines elektrischen Gerätes ausgelöst wurde. Es werde geklärt, "ob es ein Stromkabel des Krankenhausbettes oder ein von Angehörigen mitgebrachtes Luftkissenbett ist", sagte Hung.

Der Feuerwehrchef des Großraums Neu-Taipeh, Huang Te-ching, bestritt Berichte, wonach die Sprinkleranlage versagt habe. Die Anlage sei in Betrieb gewesen, die ersten Flammen habe es jedoch an einer anderen Stelle gegeben, so dass der Brand nicht umgehend gelöscht worden sei. Es werde untersucht, warum das Krankenhaus das Feuer erst mit neun Minuten Verspätung meldete.

Fernsehbilder zeigten Hospiz-Mitarbeiter, die Patienten auf dem Arm wegtrugen oder mit Rollstühlen in Sicherheit brachten. Regierungschef William Lai zeigte sich erschüttert über das Unglück. Er versprach vollständige Aufklärung, um ähnliche Tragödien künftig zu vermeiden.

In den vergangenen zehn Jahren gab es neun Krankenhausbrände in Taiwan, bei denen insgesamt 37 Menschen starben. 2012 setzte ein Krebspatient eine Pflegeeinrichtung in der Stadt Tainan in Brand und tötete so 13 Menschen.