Ibiza-Video Talkreihe mit "Ibiza-Detektiv" Hessenthaler im Volkstheater

Julian Hessenthaler wird sich wohl kein Blatt vor den Mund nehmen Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D as Wiener Volkstheater holt den "Ibiza-Detektiv" Julian Hessenthaler auf die Bühne: Er wird an drei Gesprächsabenden in der Roten Bar im April und Mai teilnehmen. Los geht es am Donnerstag mit dem in Kooperation mit dem Recherchezentrum "Correctiv" veranstalteten Event "Einer muss zahlen", wo Hessenthaler - seit Mitte März wieder auf freiem Fuß - "seine Sicht auf die Geschehnisse rund um seine Verhaftung und Verurteilung präsentieren" wird, kündigte das Theater am Montag an.