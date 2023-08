Leichtathletik Tamberi krönt seine Unterhaltungsshow mit Hochsprung-Gold

Gold für Unterhaltungskünstler Tamberi Foto: APA/AFP

G ianmarco Tamberi hat am Mittwochabend bei der Leichtathletik-WM in Budapest über Stunden nicht nur eine große Show geboten, sondern auch leistungsmäßig überzeugt. Der Tokio-Olympiasieger aus Italien gewann den Hochsprung mit 2,36 m vor dem höhengleichen US-Amerikaner JuVaughn Harrison und Mutaz Essa Barshim aus Katar (2,33). In Japan hatten Tamberi und der nun dreifache Ex-Weltmeister Barshim die Gold-Ehren geteilt. Zu ihrem dritten WM-Titel über 1.500 m lief Faith Kipyegon.

Die Kenianerin setzte sich in 3:54,87 Min. vor der Äthiopierin Diribe Welteji (3:55,69) und der Niederländerin Sifan Hassan (3:56,00) durch. Für Hassan war das Edelmetall ein schwacher Trost nach ihrem Sturz im Zielsprint um Gold über 10.000 m am Samstag. Über die 3.000 m Hindernis verteidigte der Marokkaner Soufiane El Bakkali in 8:03,53 Min. seinen Titel erfolgreich. Im Diskuswurf der Frauen gab es einen US-Doppelsieg. Der 25-jährigen Laulauga Tausaga gelang der Wurf ihres Lebens, sie verbesserte ihre persönliche Rekordweite von 65,46 auf 69,49 m und feierte ihren ersten nennenswerten Erfolg. Silber ging an Olympiasiegerin Valarie Allman mit 69,23, Bronze an die Chinesin Feng Bin mit 68,20. Zu einer Änderung kam es im Mittwoch-Programm. Wegen der großen Hitze in Budapest mit täglich Temperaturen weit über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit wurden die Vorläufe der Frauen über 5.000 m auf den Abend verlegt.