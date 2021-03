Hayböck in Planica wieder Vierter .

Michael Hayböck hat am Donnerstag beim Auftakt des Weltcupfinales in Planica als Vierter das Podest wie bei der Skiflug-WM nur knapp verpasst. Der Sieg ging an den Japaner Ryoyu Kobayashi, der mit 235,5 und 244,5 Metern brillierte. Überschattet wurde der Bewerb von einem Horrorsturz des Norwegers Daniel Andre Tande im Probedurchgang. Der Ex-Weltmeister prallte mit großer Wucht auf und wurde nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins Krankenhaus Ljubljana gebracht.