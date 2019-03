Tscheche bei Lawinenabgang schwer verletzt .

Ein 32 Jahre alter Tourengeher aus Tschechien ist am Freitagnachmittag auf der Tauplitz bei Bad Mitterndorf in der Steiermark von einer Lawine erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann wurde via Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine drei Begleiter kamen laut Polizei mit dem Schrecken davon.