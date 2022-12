Formel-1 Teamchef-Domino in Königsklasse: Ferrari holt Vasseur

M it dem Wechsel von Aufräumer Frédéric Vasseur zu Ferrari geht das Teamchef-Domino in der Formel 1 in die nächste Runde. Die Scuderia warb den 54-jährigen Franzosen beim Partnerteam Alfa Romeo ab und will mit ihm die titellose Zeit beenden. Er sei "hoch erfreut und geehrt", den wohl schwierigsten Job in der Formel 1 zu bekommen, ließ sich Vasseur in einer Mitteilung zitieren. Er folgt auf Mattia Binotto, der Ferrari nach vier glücklosen Jahren an der Spitze verlassen muss.