Wie die Ressortchefin in der "Fragestunde" des Nationalrats am Donnerstag bekannt gab, wurde die in ganz Österreich gültige Fahrkarte bereits 160.000 Mal erworben. Der Zielwert sei 120.000 gewesen.

Gewessler betonte, dass auch nach dem ersten Schub dank des zu Beginn günstigeren Tarifs das Interesse nicht gesunken sei. Es kämen beständig rund 5.000 neue Kunden pro Monat hinzu, Tendenz zuletzt sogar steigend.