Schneeschuhwanderer tot aufgefunden .

In Abtenau (Bezirk Hallein) sind am Montag zwei vermisste Schneeschuhwanderer von Bergrettern tot aufgefunden worden. Es handelt sich um einen 28-jährigen Tennengauer und seine 23-jährige Partnerin, teilte die Bergrettung mit. Die beiden seit Samstag Vermissten waren von einer Staublawine erfasst und in einen Graben geschleudert worden.