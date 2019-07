"Ich habe in den vergangenen Wochen Einzel trainiert und werde antreten, sobald ich mich bereit fühle", sagte Murray. Der Olympiasieger, dreifache Grand-Slam-Champion und ehemalige Weltranglisten-Erste aus Schottland hat seit seiner neuerlichen Hüftoperation im Jänner bisher nur im Doppel Turniere bestritten. Dabei holte er bei seinem Comeback im Londoner Queen's Club gemeinsam mit dem Spanier Feliciano Lopez den Titel.

Sollte es mit seinem Start im US-Bundesstaat Ohio nicht klappen, will Murray sein Einzel-Comeback bis nach den US Open aufschieben. "Ich möchte nicht, dass mein erstes Einzelmatch über fünf Sätze führen könnte", betonte Murray, der diese Woche in Washington und danach in Montreal mit seinem Bruder Jamie im Doppel spielt.