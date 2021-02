Australian-Open-Chef Tiley verteidigt Durchführung .

Turnierdirektor Craig Tiley hat kurz vor Beginn der Tennis-Australian-Open die Austragung in Zeiten der Coronavirus-Pandemie noch einmal vehement verteidigt. Eine Absage des Grand-Slam-Turniers wäre "katastrophal" gewesen, sagte Tiley am Sonntag. In diesem Fall hätte der Verlust des Turniers für die Metropole am Yarra River gedroht. "Wir hätten das Turnier nicht im nächsten Jahr verloren, aber es hätte nicht mehr sehr viel länger gedauert", versicherte Tiley.