In ihrem ersten Duell mit einer Top-Ten-Spielerin musste sich die 22-jährige Oberösterreicherin der Weltranglisten-10. Kiki Bertens (NED-2) klar nach 72 Minuten mit 2:6,1:6 geschlagen geben.

Haas, die dank einer Wildcard die einzige ÖTV-Vertreterin im Einzel-Hauptbewerb war, muss damit weiter auf ihren ersten Sieg in Linz warten. Es war ihr insgesamt zehntes Match in einer "main draw" auf der WTA-Tour, ihre Bilanz nunmehr: 1:9. Den bisher einzigen Erfolg hatte sie 2017 beim Sandplatz-Turnier in Gstaad gefeiert. In Linz war es im vierten Erstrundenmatch die ebensovielte Niederlage.