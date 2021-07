Barty, Zverev und Krejcikova in dritter Wimbledon-Runde .

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty steht bei den All England Tennis-Championships in Wimbledon in der dritten Runde. Die Australierin besiegte die Russin Anna Blinkowa am Donnerstag 6:4,6:3. Ebenfalls eine Runde weiter ist French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien. Das Aus kam hingegen für die Nummer drei des Turniers, Jelina Switolina. Die Ukrainerin unterlag der Polin Magda Linette 3:6,4:6. Bei den Herren hatte der Deutsche Alexander Zverev wenig Mühe.