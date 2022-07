Tennis Casper Ruud siegt in Gstaad und sagt für Kitzbühel ab

C asper Ruud hat am Sonntag seinen Titel beim ATP-250-Turnier in Gstaad erfolgreich verteidigt und dann fast postwendend sein Antreten als Nummer und Titelverteidiger für Kitzbühel abgesagt. Schon länger anhaltende Schulterprobleme würden den Norweger auf Anraten der Ärzte zur Absage zwingen. Laut Informationen von Vater und Coach Christian Ruud an Turnierdirektor Alexander Antonitsch hätte der Titelverteidiger unbedingt in der Gamsstadt aufschlagen wollen.