Der Niederösterreicher wird als Top-Drei-Mann der Weltrangliste wie der Serbe Novak Djokovic und der Spanier Rafael Nadal nächste Woche in der rund 650 Kilometer von Melbourne entfernten süd-australischen Stadt eintreffen und im ausgewählten Hotel ein gut ausgestattetes Fitnesscenter vorfinden. Sein engerer Landsmann Dennis Novak wird als sein Trainingspartner dabei sein. Laut der Zeitung Sydney Morning Harald würde das Hotel viel bessere Bedingungen bieten als den übrigen Spielern in Melbourne.

"Diese Entscheidung für die Top Drei kommt aus dem Nichts, um es vorsichtig zu formulieren", sagte Chardy der französischen Sport-Tageszeitung "L'Equipe". "Sie werden vom Fitnesscenter profitieren, können dort ihre Übungen machen, ohne dass es zu den fünf Stunden Ausgang täglich zählt. Das ist eigenartig für einen Sport, in dem alle dieselben Voraussetzungen haben sollten." In dieser Zeitspanne ist es den Akteuren erlaubt, außerhalb des Hotels ihr Training zu absolvieren.

Der Weltranglisten-72. meint, dass die Betroffenen in Adelaide so ein fast normales Leben führen könnten. "Sie haben ohnehin schon so viele Privilegien", meinte der 33-jährige Chardy. "Und wenn ich die Nummer vier der Welt wäre, wäre ich zerstört." Das geht in Richtung Daniil Medwedew, der russische ATP-Finals-Gewinner muss mit Melbourne vorlieb nehmen. In Adelaide hingegen werden sich auch Ashleigh Barty (AUS), Simona Halep (ROU), Naomi Osaka (JPN) und Serena Williams (USA) befinden.

Williams kommt also zu den Top Drei der Damen und Herren dazu, das genannte Septett und noch ein weiterer Akteur wird auch am 29. Jänner nach Abschluss der Quarantäne ein Exhibition-Event bestreiten. Für die Woche nach den Australian Open ist in Adelaide ein reguläres WTA-Turnier eingeplant. Williams' Landsfrau Amanda Anisimova übrigens ist nach Information des "Tennis Channel" positiv auf Covid-19 getestet worden, die 19-Jährige selbst hat das zumindest vorerst noch nicht bestätigt.