Tennis Djokovic bei ATP-Finals nach Sieg über Rublew im Halbfinale

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Novak Djokovic besiegte Andrej Rublew souverän Foto: APA/AFP

N ovak Djokovic ist bei den ATP Finals in Turin vorzeitig in das Halbfinale eingezogen. Der Serbe bezwang am Mittwochnachmittag den Russen Andrej Rublew souverän mit 6:4,6:1. Somit fuhr Djokovic den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein. Auch Rublew hat nach seinem Erfolg im ersten Match noch alle Chancen auf den Semifinaleinzug.