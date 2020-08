Djokovic kommt ungeschlagen zu US Open .

Ohne Niederlage in diesem Kalenderjahr nimmt Tennis-Star Novak Djokovic die US Open in New York in Angriff. Der Weltranglisten-Erste gewann am Samstag ebenfalls in New York das Finale des von Cincinnati verlegten Masters-1000-Turniers gegen den Kanadier Milos Raonic 1:6,6:3,6:4.