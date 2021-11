Djokovic lässt Teilnahme an den Australian Open weiter offen

Hinter der Teilnahme des serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic an den Australian Open steht weiter ein Fragezeichen. Auch nach der Halbfinal-Niederlage gegen Alexander Zverev am Samstagabend bei den ATP Finals in Turin ließ der Serbe seinen Impfstatus und seinen Start in Melbourne offen. Nur geimpfte Tennisprofis dürfen am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 17. bis 30. Jänner teilnehmen, wie Turnierdirektor Craig Tiley zuvor bestätigte.