Djokovic verliert Doppel: Kroatien im Davis-Cup-Finale

Novak Djokovic hat mit Serbien den Einzug ins Finale des Davis Cups verpasst. Der Tennis-Weltranglisten-Erste musste sich mit seinem Team am Freitagabend im Halbfinale in Madrid gegen Kroatien mit 1:2 geschlagen geben. Nachdem Borna Gojo die Kroaten durch ein 4:6,6:3,6:2 gegen Dusan Lajovic überraschend in Führung gebracht hatte, glich Djokovic mit 6:4,6:2 gegen Marin Cilic aus. Nikola Mektic/Mate Pavic fixierten im Doppel den vierten Finaleinzug der Kroaten.