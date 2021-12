Dominic Thiem spielt gleich vier Turniere in Südamerika

Bis Ende des Jahres will Dominic Thiem bekanntgeben, ob er bei den Australian Open ab 17. Jänner in Melbourne sein Tour-Comeback geben wird. Inzwischen hat der 28-jährige Ex-US-Open-Sieger aber weitere Turnierpläne für Südamerika verlautbart. Besonders das Antreten beim ATP-250-Turnier in Cordoba, unmittelbar nach der zweiten Woche von Melbourne, lässt den Trip nach "down under" nicht gerade wahrscheinlicher werden.