Entscheidung über US Open fällt im Juni .

Der US-Tennisverband (USTA) will laut New York Times im Juni darüber entscheiden, ob die vom 31. August bis 13. September in New York geplanten US Open stattfinden werden. Die komplette Tennis-Tour pausiert derzeit bis zum 13. Juli. Bereits abgesagt wurde das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, jenes in Paris wurde von Mai auf 20. September bis 4. Oktober verlegt.