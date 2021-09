Federer: "Das Schlimmste ist schon hinter mir" .

Roger Federer hat am Montag im Rahmen eines Sponsorentermins in Zürich :ein Update zu seinem Gesundheitszustand nach der dritten Knieoperation gegeben. Es gehe ihm eigentlich sehr gut, sagte der 40-jährige Basler gegenüber der deutschen Nachrichtenagentur SID. "Die Reha geht Schritt für Schritt vorwärts. Das Schlimmste ist schon hinter mir. Ich freue mich auf alles, was jetzt noch auf mich zukommt."