Der Schweizer wird am Montag offiziell den Spanier Rafael Nadal wieder als Nummer eins der Tennis-Welt verdrängen. Mit dem Halbfinalerfolg über Nick Kyrgios am Samstag war der Rekord-Grand-Slam-Sieger erneut zum Branchenbesten geworden.

Bei dem mit 729.340 Euro dotierten Rasen-Turnier in Stuttgart bereitete sich Federer auch auf seinen Saison-Höhepunkt Wimbledon vor, der am 2. Juli beginnt. In der kommenden Woche ist sein Start in Halle geplant.